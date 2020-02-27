Дональд Трамп назначил Майка Пенса ответственным за борьбу с коронавирусом на национальном уровне

27.02.2020, 3:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в среду, что вице-президент Майк Пенс будет назначен ответственным за борьбу с коронавирусом на национальом уровне. Трамп сказал об этом на пресс-конференции, состоявшейся в Белом доме в среду вечером.

«Я объявляю, что назначаю вице-президента Майка Пенса ответственным за это, и что Майк будет работать с врачами и другими специалистами из [собраной нами] команды. Это блестящая команда, я провел с ней много времени за последние пару недель. Это невероятно одаренные люди, и Майк будет ими руководить и докладывать обо всем лично мне. ­– сообщил президент Трамп, ­– Майк Пенс прекрасно себя зарекомендовал во многих вещах, в том числе в области здравоохранения, когда он был губернатором штата Индиана, и власти многих других штатов внимательно следили за его свершениями и реформировали свои системы здравоохранения по образцу системы в Индиане. И я действительно считаю его экспертом в этой сфере».

«Мы готовы адаптироваться и готовы делать все, что нужно по мере распространения болезни – если она будет распространяться», ­– также сказал глава Белого дома, отметив, что США потратят любые необходимые средства на борьбу с коронавирусом. Он добавил, что его правительство, в качестве одной из мер, может прекратить транспортное сообщение с Италией и Южной Кореей, однако сейчас для этого «неподходящее время», уточнил президент.

«Мы приняли на раннем этапе несколько очень хороших решений – решений, которые были высмеяны в самом начале. Мы закрыли наши границы для рейсов, прибывающих из определенных районов… пораженных коронавирусом. И мы сделали это заранее», – подчеркнул президент.

По словам Трампа, приоритетом номер один сейчас являются «здоровье и безопасность американцев». Президент заверил, что риск заражения коронавирусом для американцев «остается очень низким». По его словам, на сегодняшний день в США зафиксировано только 15 случаев заражения коронавирусом, и почти во всех случаях больные уже идут на поправку.