После аннексии Крыма РФ добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа – «Черноморнефтегаз»

27.02.2020, 3:18, Новости дня

С 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, она добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа. Об этом 26 февраля на энергетическом форуме в Киеве сообщила генеральный директор государственной компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова, информирует «РБК-Украина».

«За эти годы, с 2014-го по 2019-й, Российская Федерация добыла из месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд м³», – сказала она.

По данным руководителя «Черноморнефтегаза», объем добычи год от года снижается в том числе из-за международных санкций.

Нежнова отметила, что в 2014 году Россия добыла на украинской территории 2 млрд м³ газа, а в 2019-м – уже 1,5 млрд м³.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии в Крыму остались и были экспроприированы Россией буровые установки «Черноморнефтегаза», дочерней компании «Нафтогазу». В частности, на полуострове остались две установки, которые приобрели в 2011 году по $400 млн за каждую и которые получили неофициальное название «вышки Бойко» по имени бывшего министра энергетики, ныне народного депутата Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко, при содействии которого состоялась сделка.

«Нафтогаз», потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. В феврале 2020 года стало известно, что украинская компания требует от РФ компенсации убытков за потерянные на полуострове активы на сумму $8 млрд.

Международное сообщество ввело против РФ ряд санкций за аннексию Крыма.