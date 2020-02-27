Стрельбу на пивоваренном предприятии в Милуоки открыл уволенный сотрудник

27.02.2020, 3:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших на предприятии Molson Coors. Он назвал "ужасной" стрельбу в Милуоки.

В настоящее время уже установлено, что стрельбу в административном здании пивоваренной компании открыл один из ее бывших сотрудников. Мужчина был уволен ранее в этот же день. Узнав решение руководства, он вышел из здания, а потом вернулся с оружием, передает РИА Новости.

Мэр Милуоки Том Бэррет, выступая в эфире ABC, не назвал точную цифру погибших. Он только выразил мнение, что среди них может быть и сам стрелявший.



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