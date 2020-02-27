Шарапова: задумалась о завершении карьеры после гибели Кобе Брайанта

27.02.2020, 3:06, Новости дня

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что одной из причин завершения спортивной карьеры стала для нее гибель легендарного американского баскетболиста Кобе Брайанта. Свое решение о завершении карьеры она озвучила спустя месяц после крушения вертолета с Брайантом на борту.

"Я летела в Лос-Анджелес из Австралии, и мы договорились о встрече. Крушение вертолета случилось за три дня до назначенного нами дня, — приводит слова Шараповой Евроспорт.Ru. – Кобе был хорошим советчиком на протяжении всей моей карьеры".

"Думаю, что на нашем пути мы кажемся себе более важными, чем сама жизнь, — просто из-за того, что делаем. Но каждый из нас крайне хрупок. И иногда случается что-то открывающее нам глаза на то, что по-настоящему ценно. Это был тот момент, после которого я крепко задумалась о будущем".

26 февраля Мария объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. С Брайантом она была в товарищеских отношениях. Он погиб 26 января вместе с восемью пассажирами в результате падения вертолета.



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