На рынке России появились бесшумные посудомоечные машины Samsung

27.02.2020, 3:04, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung вывел на рынок РФ новую линейку встраиваемых посудомоечных машин. Все пять устройств, входящих в модельный ряд, позиционируются как «практически бесшумные».

Посудомоечные машины Samsung имеют эргономичный дизайн и сенсорное управление. Заявленная на российском рынке стоимость в зависимости от модели варьируется в районе 27,9-36,9 тысяч рублей. В новых устройствах доработана шумоизоляция, благодаря чему при работе уровень шума максимально может достигать 46 дБ, то есть, машину можно запускать в ночное время, и она вряд ли нарушит сон жильцов квартиры.

В модели с номером DW50R4070BB, оценённой в 33,9 тысяч рублей, предусмотрено решение, позволяющее автоматически открывать дверцы по окончанию процесса мойки, что повышает эффективность просушки. Все представленные посудомоечные машины от Samsung доступны с установленной программой экспресс-мойки, защитой от протечки, а кроме того, могут самостоятельно выставлять нужный режим работы, определяя степень загрязнения посуды.