Мнение: Почему я не верю тексту «Медузы» по делу «Сети»

27.02.2020, 2:47, Разное

Небольшое послесловие к позиции редакции «Новой газеты» «О публикации «Медузы» по делу «Сети».

«Медуза» обнародовала текст, названный «расследованием», в котором изложила версию возможной причастности членов запрещенной в России организации «Сеть» к наркоторговле и убийству.

Текст построен на рассказе знакомого обвиняемых по имени Илья, который, якобы, пытался вести собственное расследование гибели молодого человека по имени Артем Дорофеев и исчезновения его девушки Екатерины Левченко.

Основное доказательство в публикации «Медузы» — свидетельство некоего Полтавца, который, находясь в бегах за границей, якобы подтвердил свое участие в убийстве, совершенном в связи с тем, что Дорофеев и Левченко не хотели переходить на «нелегальное положение».

«Медуза» утверждает, что в ФСБ знали об убийстве, но не стали проводить отдельного расследования. Дословно: «ФСБ знала о подозрениях в причастности фигурантов дела «Сети» к убийству, по меньшей мере, с февраля 2019 года — когда к ним обратились коллеги из рязанского Следственного комитета. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, расследование убийства — исключительная прерогатива СК, куда сотрудникам ФСБ пришлось бы передать материалы дела с не очень убедительными доказательствами террористической деятельности».

Это утверждение выглядит откровенно абсурдным. ФСБ не страдает чрезмерным гуманизмом и с удовольствием предъявило бы участникам «Сети» и убийство, и распространение наркотиков, если бы были хоть малейшие подозрения в причастности к этим преступлениям фигурантов дела «Сети». И «свидетель» Полтавец уже давно был бы объявлен в международный розыск, и признаваться в участии в убийстве ему пришлось бы не из-за границы, а в зале суда. Да и передавать дело в СКР не пришлось бы, потому что в статье 151 УПК, регаментирующих подстледственность уголовных дел, есть пункт 7, в котром написано, что «при соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам предварительного расследования, подследственность определяется прокурором…». А прокуроры в стране уже давно разучились перечить ФСБ…

Если в ФСБ знали об убийстве, но не стали проводить расследование, это вообще-то тоже преступление. И СКР просто обязан возбудить уголовное дело по статье УК, предусматривающей наказание «за сокрытие преступления».

В общем, не верю я «Медузе», это не расследование, а какая-то фсбшная провокация, цель которой сбить нарастающее в стране возмущение приговором по делу «Сети», когда уже даже встроенные в систему власти лидеры парлементских партий КПРФ и «Справедливая Россия» выступили в поддержку фигурантов дела «Сети» и требуют пересмотреть приговор…

Фотография фигурантов уголовного дела «Сети» отсюда.