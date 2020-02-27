Премьер-министр Италии призывает к спокойствию на фоне вспышки коронавируса

27.02.2020, 2:31, Новости дня

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал сохранять спокойствие, поскольку распространение коронавируса в стране вызывает панику среди общественности. Об этом сообщает CNBC.

Вирус COVID-19 быстро распространяется по стране. К утру среды в стране было зарегистрировано 357 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Конте призвал к спокойному и менее сенсационному освещению ситуации. "Настало время смягчить тон, нам нужно прекратить панику", — приводит его слова итальянская газета La Repubblica.

"Паника — это совершенно неоправданная реакция, которая ставит под угрозу общую эффективность системы и вызывает вызывающие сожаление спекуляции на ценах на некоторые товары", — сказал Конте газете Corriere della Sera во вторник.

Есть опасения, что и без того хрупкая экономика Италии, третья по величине в еврозоне, может скатиться в рецессию из-за закрытия предприятий и других мер, призванных сдержать распространение вируса.

ВВП Италии в октябре-декабре продемонстрировал спад на 0,3% в квартальном выражении. Снижение ВВП по итогам двух кварталов подряд соответствует определению технической рецессии.



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