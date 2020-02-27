Венгер метит в реформаторы. Тренер хочет изменить правила футбола

27.02.2020, 2:30, Новости дня

Известный футбольный специалист Арсен Венгер, который после завершения своей тренерской карьеры в лондонском "Арсенале" получил в ФИФА должность руководителя по глобальному развитию футбола, со всей серьезностью взялся за дело и настаивает на реформах.

Тренер, похоже, готовит для Международной федерации футбола ряд предложений, которые могут всерьез реформировать отдельные положения как футбольных правил, так и схем, которые работают в части организации соревнований. Так одним из предложений, которое Венгер озвучил в интервью британской Mirror, стало пожелание экс-наставника "канониров" отменить правило выездного гола в плей-офф клубных турниров.

"Когда команда играет на своем поле, ее не покидает мысль: "Пропустим дома – и мы на полпути к вылету". Иногда мне кажется, что выездной гол – слишком большое отставание для тех, кто играет дома первыми. Получается, что такие команды [в ответных играх] вынуждены атаковать и одновременно держать свои ворота в безопасности, чтобы не пропустить слишком много".

Венгер давно предлагал избавиться от правила выездного гола, хотя бы до начала дополнительного времени: "Вес гола на выезде слишком высок в современном футболе, теперь в правиле просто нет справедливости. Его ввели очень давно, когда телевидение еще не было развито, а поля были плохими. Думаю, отмена правила выездного гола будет правильным решением".

Некоторое время назад Венгер также подверг критике правило футбольного "вне игры". По мнению французского специалиста, его положения следует пересмотреть с части фиксации положения атакующего игрока относительно обороняющихся. Тренер считает, что правило слишком жестко трактует ситуацию и, поскольку в футболе повсеместно вводится система видеоповтора (VAR), ситуацию с фиксацией "вне игры" следует пересмотреть.



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