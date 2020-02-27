Поиски пропавших в море мальчиков приостановлены из-за погоды

27.02.2020, 2:30, Новости дня

В Сочи приостановлена работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море, из-за ухудшения погоды, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером двое 14-летних подростков пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их унесло в море​​​.

Поиски детей шли всю ночь на берегу, так как шторм не позволял выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, поиск велся с вертолета Ка-32 МЧС РФ и катера, также был поднят в воздух беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер.

Спасатели и добровольцы уже обследовали 24 километра береговой линии. Авиация МЧС облетела более двенадцати с половиной тысяч квадратных метров.

По словам начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадима Снегирева, в настоящее время шторм усилился до пяти баллов, дует очень сильный ветер. "Авиационную технику поднять невозможно, поэтому на воде и в воздухе приостановили до улучшения погоды", — пояснил Снегирев, добавив, что на берегу поиски продолжаются.

По факту исчезновения детей прокуратура и СКР организовали проверки.



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