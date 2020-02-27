Минобороны опубликовало видео уничтожения террористов

27.02.2020, 2:30, Новости дня

Российское военное ведомство опубликовало видеозапись уничтожения террористов бойцами Сил специальных операций (ССО).

На видео ССО уничтожают боевиков из снайперских винтовок. При этом съемка ведется через прицел с прибором ночного видения, передает РИА «Новости».

Кроме того, показана запись уничтожения машины боевиков из гранатомета.

Не указывается, когда и при каких обстоятельствах были ликвидированы боевики.

В 2015 году президент РФ Владимиром Путин объявил 27 февраля Днем Сил специальных операций.



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