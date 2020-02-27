В Житомире сотрудник киберполиции требовал взятку биткоинами – СБУ

27.02.2020, 2:30, Новости дня

В Житомире задержали сотрудника киберполиции Украины, который требовал у местного жителя взятку в биткоинах. Об этом 25 февраля проинформировали в Службе безопасности Украины.

«По версии следствия, киберполицейский требовал от местного жителя $5 тыс. за непривлечение его к предусмотренной законодательством ответственности за распространение порнографической продукции. За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить «нужный» вывод компьютерно-технической экспертизы. Чтобы избежать разоблачения, киберполицейский сначала предложил перечислить средства в биткоинах на электронный кошелек. Однако из-за длительности этой процедуры он наконец согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого», – сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что офицера полиции задержали в центре Житомира после зачисления части денег в размере 24 тыс. грн.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

«Задержанному объявлено о подозрении. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других должностных лиц отдела Нацполиции», – подчеркнули в спецслужбе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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