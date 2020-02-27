Концепт от DS одолжил двигатели у Formula E

27.02.2020, 2:06, Новости дня

Французский премиальный бренд представил свой новейший концепт Aero Sport Lounge: эффектное кросс-купе с суперсовременной силовой установкой выведет дизайн DS на новую орбиту, попутно трансформировав архитектурные принципы интерьера.

Пятиметровый прототип выглядит весьма брутально, учитывая обилие резких граней и 23-дюмовые колесные диски. Однако в DS заявили, что кузов кросс-купе тщательно продуман с точки зрения аэродинамики, и все эти сложные формы объясняются не фантазией дизайнеров, а необходимостью оптимизации потоков воздуха.

При этом светодиодные фары снабжены ходовыми огнями, напоминающими вуаль (позже они появятся на серийных DS), а вместо радиаторной решетки применен полноценный монитор — он способен визуализировать различные сообщения.

При создании интерьера разработчики отказались от привычной схемы с раздельными приборной панелью, центральной консолью и экраном мультимедийной системы. Вместо этого переднюю панель превратили в единый экран во всю ширину лобового стекла, а снабжением водителя основной информацией занимается полноформатный проекционный дисплей. Кроме того, мониторами снабжены система заднего вида и каждый из пассажиров. Управлять дополнительными функциями концепта можно как нажатием кнопок на панелях, так и голосом, и жестами: их распознаванием заведует искусственный интеллект по имени Iris.

В отделке салона использованы как высококачественный хлопок и прозрачное световодное микроволокно, так и соломенная маркетри: в ее изготовлении поучаствовали парижские мастера, использующие технологии XVII века.

Силовую установку для концепта построили с использованием технологий от гоночного болида DS Techeetah Formula E. 110-киловаттная батарея питает мотор с отдачей в 680 л.с., и в итоге немаленький Aero Sport Lounge способен катапультироваться до 100 км/ч за 2,8 секунды — быстрее многих гиперкаров. А заявленный запас хода превышает 650 км.

Вживую DS покажет собственный взгляд на будущее электрокроссоверов на международной выставке в Женеве.

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АвтоВести



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