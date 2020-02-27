Инфекционисты Приморья успокоили россиян: нет коронавируса, нет и паники

27.02.2020, 2:06, Новости дня

"На данный момент в Приморье ни одного подтвержденного случая коронавируса нет, а значит, нет и паники", — сообщил в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Павел Мельник.

По его словам, во Владивостоке сейчас спокойная обстановка, паники не наблюдается. Местные жители знают, что в инфекционном стационаре Краевой клинической больницы №2 находятся пассажиры с лайнера Diamond Princess. При этом на улицах нет даже большого количества людей в масках.

Мельник подробно рассказал о самочувствии и условиях содержания эвакуированных россиян. "По сообщению главврача больницы, состояние у них хорошее. Жалоб на здоровье нет. Температуры и иных признаков коронавирусной инфекции тоже нет", — констатировал собкор. Тем не менее, все равно ближайшие 12 суток им предстоит провести в инфекционном стационаре. Вынужденная изоляция является гарантией скорой выписки, подчеркнул он.

Среди прибывших на карантин шестеро приморцев и один житель Омской области. Людей разместили в изолированных боксах со всеми удобствами. Кормят хорошо. Но родственникам посещать их нельзя. "Стационар для них — это неприступная крепость. На территории больницы работает патрульно-постовая служба", — отметил Мельник.

Также он рассказал, что эвакуированным с лайнера россиянам в больнице проводят регулярные обследования, ежедневно берут анализы. При этом Мельник обратил особое внимание на то, что владивостокские медики решили перестраховаться: отсылают биоматериал на проверку не только в свои лаборатории, но и в новосибирскую лабораторию "Вектор".

В больнице, где находятся российские пассажиры с круизного лайнера Diamond Princess, приняты повышенные меры безопасности.

Все семь туристов старше 60 лет прибыли в город обычным авиарейсом и выглядели здоровыми. Тем не менее, карантин им предстоит пройти полностью. Еще восемь россиян с круизного судна были эвакуированы в Казань.