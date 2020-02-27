Президент Ломбардии из-за коронавируса проведет две недели в карантине

27.02.2020, 2:06, Новости дня

Президент итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана сообщил, что ближайшие две недели он проведет в карантине.

Он рассказал, что одна из его сотрудниц, непосредственная подчиненная, заражена коронавирусом.

Фонтана подтвердил, что анализы женщины оказались положительными, поэтому все сотрудники сделали тесты, передает РИА Новости.

"Несколько минут назад пришли результаты: хорошая новость в том, что я пока не заражён никакой инфекцией, как и никто из тех, кто прошёл тест. Значит, мы можем продолжать работать и вести битву с тем, чтобы прекратить распространение этого вируса".

Именно Ломбардия стала эпицентром заражения коронавирусом. С этой итальянской области началось распространение заболевания в Италии.

В настоящее время зафиксированы 400 случаев заражения новым типом вируса. Больше половины случаев (258) отмечены в Ломбардии.