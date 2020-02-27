В команде Квята подозревают коронавирус: сотрудники работают удаленно

27.02.2020, 2:06, Новости дня

Итальянская команда "Формулы-1" Alfa Tauri заподозрила среди своих сотрудников возможных зараженных коронавирусом – те контактировали с носителями вируса. Теперь внутри команды предприняты меры предосторожности, а члены команды работают из дома.

"Мы предпринимаем те меры предосторожности, которые кажутся нам целесообразными. Мы приняли решение о внедрении дополнительных мер по очистке базы, при этом повысили количество дезинфицирующих средств".

"В команде поставлены на учет все работники и теперь среди нас нет никого из зоны риска. Мы контролируем ситуацию, — успокаивают в Alfa Tauri, слова представителя которых приводит Чемпионат.Com. – Наша база открыта для общественности. Но когда мы работаем на трассе, то стараемся минимизировать количество интервью".

Напомним, что команда базируется в итальянском городе Фаэнца, который находится на севере Италии. За нее выступает российский пилот Даниил Квят.



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