Уволенный сотрудник устроил стрельбу на территории пивоваренной компании в США

27.02.2020, 2:05, Новости дня

В результате стрельбы на территории административного комплекса пивоваренной компании MolsonCoors в Милуоки есть жертвы, сообщил мэр города Том Баррет.

Баррет подтвердил, что «есть многочисленные жертвы», передает РИА «Новости» со ссылкой на 12abc.

«В том числе, насколько я понимаю, стрелявший», – сказал глава города. 

Milwaukee Journal Sentinel пишет, что погибли семь человек, включая нападавшего. 

По информации 12abc стрельбу устроил бывший сотрудником MillerCoors, которая является «дочкой» Molson Coors. 

ABC сообщает, что в среду его уволили с работы. Мужчина вышел из здания, а потом вернулся с оружием, передает ТАСС.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Рейтинг: кто зарабатывает больше всех в России

17.02 / Суд взыскал с Соболь и Албурова 311 тысяч рублей по иску метрополитена

08.01 / Иран сказал, чем атаковал базы США

01.02 / В Совфеде РФ назвали «здравой» идею о продаже воды в Крым

24.01 / Американский историк — после 2020 года импичмент станет обычным оружием против президентов

26.01 / Прокурор САП о снятии с Альперина электронного браслета: Такой наглости не проявлял ни один из подозреваемых

03.01 / «Гретель и Гензель». Вышел трейлер экранизации известной сказки. Видео

04.02 / «Джокер» назван лучшим фильмом года – альтернативная премия «Оскар» от украинского Google

16.01 / Саркози заявил о взаимной необходимости РФ и Европы

04.02 / Изучена польза от употребления халвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика