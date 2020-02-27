Уволенный сотрудник устроил стрельбу на территории пивоваренной компании в США

27.02.2020, 2:05, Новости дня

В результате стрельбы на территории административного комплекса пивоваренной компании MolsonCoors в Милуоки есть жертвы, сообщил мэр города Том Баррет.

Баррет подтвердил, что «есть многочисленные жертвы», передает РИА «Новости» со ссылкой на 12abc.

«В том числе, насколько я понимаю, стрелявший», – сказал глава города.

Milwaukee Journal Sentinel пишет, что погибли семь человек, включая нападавшего.

По информации 12abc стрельбу устроил бывший сотрудником MillerCoors, которая является «дочкой» Molson Coors.

ABC сообщает, что в среду его уволили с работы. Мужчина вышел из здания, а потом вернулся с оружием, передает ТАСС.