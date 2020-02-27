На острове Мэн выпустили почтовые марки в честь 50-летия полёта Apollo-13

27.02.2020, 2:04, Разное

В среду, 26 февраля, на британском острове Мэн выпустили в обращение новые почтовые марки. Серия разработана в честь 50-летия полёта к Луне пилотируемого космического корабля Apollo-13.
В презентации юбилейной серии почтовых марок принимал участие Джордж Эбби, ранее руководивший Космическим центром Джонсона. В 1970-м году он также входил в состав группы, управлявшей полётом Apollo-13, в честь которого на острове Мэн и была выпущена лимитированная серия из восьми марок.

На спецзнаках почтовой оплаты изображены разные сюжеты, так или иначе связанные с лунной миссией. На марках запечатлена МКС, орбитальная станция Skylab, корабли Space Shuttle и Apollo-13. В минувшем году в обращение выходила схожая серия, но её посвятили пятой годовщине полёта Apollo-11.



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