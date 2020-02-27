Гончарук: В ближайшие недели все руководители региональных подразделений фискальной службы будут заменены

27.02.2020, 1:54, Новости дня

В ближайшее время уволят всех руководителей Государственной фискальной службы (ГФС) Украины на региональном уровне. Об этом после завершения заседания правительства сообщил 26 февраля премьер-министр Алексей Гончарук, его брифинг транслировал YouTube-канал Кабмина.

«Поборов фактически коррупцию на центральном уровне, мы сейчас спускаемся …в государственные предприятия, меняем там менеджмент. Вчера, например, я провел совещание с главой Государственной фискальной службы, и мы договорились о том, что в ближайшие недели абсолютно все руководители областных, региональных подразделений Государственной фискальной службы будут заменены с целью борьбы с «тенью», – сказал глава правительства.

Про его словам, уже в ближайшее время серьезно усложнят жизнь «людям, которые фактически занимаются обналом денег».

«Это серьезная беда для украинской экономики», – заявил Гончарук.

12 февраля Кабинет Министров назначил врио главы ГФС Сергея Солодченко.