Полиция сообщила о «критическом инциденте» в Милуоки, где произошла массовая стрельба

27.02.2020, 1:52, Новости дня

Полиция Милуоки, крупнейшего города штата Висконсин, сообщила в среду днем о «критическом инциденте» на территории производственно-административного комплекса пивоваренной компании Molson Coors Brewing. В прессе появились сообщения о том, что на территории комплекса, возможно, произошла стрельба.

Местный телеканал WISN-TV сообщил в среду о том, что один из сотрудников Molson Coors получил электронное письмо о том, что кто-то открыл стрельбу рядом со штаб-квартирой компании. Несколько местных изданий, со ссылкой на анонимные источники, сообщили о жертвах, среди которых и сам стрелявший. Associated Press не удалось проверить достоверность этой информации.

Пресс-секретарь Molson Coors Мартин Мэлоуни сообщил Associated Press о том, что на территории комплекса была «ситуация в развитии», не предоставив никаких подробностей.

В районе штаб-квартиры наблюдается множество полицейских, кроме того, там же находятся пожарные машины и машины скорой помощи. Оперативные бригады продолжали прибывать на место происшествия спустя почти два часа после первоначального звонка в полицию.

На месте происшествия работают представители Федерального бюро расследований и Бюро по контролю над алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатым веществам. На территории комплекса также был замечен мэр Милуоки – Том Барретт.

Инцидент произошел на территории обширного комплекса, который включает в себя корпоративные офисы и пивоваренные цеха. В комплексе работают по меньшей мере 600 человек.

Полиция попросила местных жителей не появляться в этом районе. Кроме того, над территорией комплекса запрещены полеты беспилотных аппаратов и вертолетов «в целях безопасности».

Местный житель Джеймс Бойлз сообщил изданию Milwaukee Journal Sentinel, что его жена работает в Molson Coors. Она написала ему текстовое сообщение, рассказав супругу о стрельбе и о том, что она закрылась в комнате вместе с несколькими сослуживцами.



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