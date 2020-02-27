Все в сборе: Алек Болдуин с женой Хиларией, детьми и дочерью от Ким Бейсингер в Диснейленде

27.02.2020, 1:44, Разное

Семья Алека Болдуина пережила непростой год. Весной 2019-го его супруга Хилария потеряла ребенка — пятого для пары. Горечь потери вскоре сменилась радостным известием о новой беременности, однако мечтам еще об одном малыше не дано было сбыться и в этот раз. Хилария снова пережила выкидыш. Супруги нашли в себе силы пережить новое горе — не без помощи специалистов, конечно.

Я регулярно хожу к психотерапевту. Почти каждую неделю. В такое трудное время — после потери двух беременностей — мне действительно непросто было выбрать путь счастья. Мне пришлось много работать для этого. Этим я продолжаю заниматься и сейчас,- призналась недавно жена Алека Болдуина в Instagram. И это принесло положительные плоды. Уже спустя пару недель после трагедии Алек и Хилария позировали на красной дорожке. А на днях устроили семейный поход в Диснейленд и подробным фотоотчетом поделились в соцсетях.

Алек Болдуин с женой и детьми

Первая попытка сделать совместное семейное фото,

— подписала Хилария один из снимков. В кадре звездная семья предстала в полном составе: Алек, Хилария, их дети — 6-летняя Кармен, 4-летний Рафаэль, 3-летний Леонардо и годовалый Ромео, а также старшая дочь Алека Болдуина от первого брака с актрисой Ким Бейсингер 22-летняя Айрленд. Несмотря на вражду с бывшей супругой, отцу с дочерью удалось сохранить дружеские отношения и даже забыть неприятную историю, ставшую достоянием общественности.

Когда Айрленд было 11 лет, она пропустила запланированный звонок отца, чем вызвала его гнев и словесные оскорбления — актер назвал ее «грубой безрассудной маленькой свиньей». По словам Алека, этот случай разделил их на многие годы и стал причиной «постоянного разрыва» отношений.

Есть люди, которые постоянно напоминают об этом случае, поэтому рана не заживает. Это причиняет Айрленд боль, — рассказывал Алек. К слову, на семейную встречу Айрленд пришла не одна, а с бойфрендом, 23-летним Кори Харпером. Об их романе заговорили в ноябре 2018 года, и с тех пор они вместе. Но до Кори — с 2014 по 2015 год — девушка встречалась с рэпером Angel Haze, а вскоре после него — с серфером Ноа Швейцером.

Алек Болдуин с женой Хиларией, их детьми и дочерью от первого брака Айрленд и ее бойфрендом Алек и Айрленд Болдуин Айрленд Болдуин