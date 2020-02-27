Голограмма Уитни Хьюстон дала первый концерт в рамках мирового турне

27.02.2020, 1:44, Разное

Спустя восемь лет после трагической смерти Уитни Хьюстон снова появилась на сцене. Конечно, не сама, а ее цифровое изображение. Прошлой ночью голограмма легендарной певицы открыла мировое турне большим концертом в Шеффилде. Необычное мероприятие под названием «Вечер с Уитни» организовала компания BASE Hologram в сотрудничестве с Estate of Whitney E. Houston. Анонсируя будущий тур, генеральный директор этого предприятия заявил:

Мы создаем новый тип театрализованного концертного опыта, призванный запечатлеть волшебство. Когда Уитни Хьюстон выступала, в ней был непревзойденный уровень харизмы и эмоций — это мы и собираемся донести до зрителей. Для меня большая честь сохранять ее наследие с помощью этого проекта.

Зрители первого выступления цифровой Уитни Хьюстон не оказались разочарованными. Чтобы голографическая проекция певицы выглядела как живая, создатели пересмотрели сотни часов видеозаписей с ее концертов и до мельчайших подробностей воспроизвели все движения певицы в виртуальной ее версии. А компанию голограмме Уитни на сцене составили живые музыканты, бэк-вокалисты и танцоры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @whitneyhoustonnbl25 Фев 2020 в 7:37 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @whitneyhoustonnbl25 Фев 2020 в 7:33 PST

Также сегодня Уитни Хьюстон, воплощенная в цифровом формате, стала приглашенной гостьей утреннего шоу, где появилась вместе с Пэт Хьюстон. Говоря о дебюте голограммы своей сестры, Пэт сказала, что для тура было выбрано «правильное время», а вся эта затея вполне «в духе Уитни».

В отличие от концертного шоу, телевизионное выступление голограммы не возымело успеха. В Twitter можно найти десятки возмущенных комментариев поклонников артистки:

Простите, но это вообще что? Совсем не похоже на Уитни. Идея хорошая, но провальная.

Голограмма Уитни такая неправильная и странная. Похоже, что создатель ошибся в расчетах, уважайте ушедших.

Нет ничего более странного, чем реинкарнация мертвых людей в голограмме для дневного просмотра.

Эти эгоистичные люди просто решили нажиться на имени Уитни после с помощью совсем не похожей на нее голограммы. Больной-больной мир!Напомним, легендарная Уитни Хьюстон ушла из жизни 11 февраля 2012 года в возрасте всего 48 лет. Ее нашли в ванне номера гостиницы Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. Следствие установило, что смерть наступила от передозировки наркотиков.