Коронавирус против «Формулы-1». Под угрозой Гран-при Вьетнама

27.02.2020, 1:30, Новости дня

Вслед за формулической гонкой в Китае, которая перенесена на неопределенный срок, из-за угрозы коронавируса может быть отложен или вовсе отменен Гран-при Вьетнама. "Формула-1" в китайском Шанхае должна была состояться 19 апреля, а двумя неделями ранее состязания должны пройти в Ханое.

Власти Вьетнама закрыли границы страны для въезда граждан из нескольких других государств, где обнаружены самые мощные очаги распространения коронавируса, включая, например, Японию и Италию. Для въезжающих граждан из таких стран установлен карантин в две недели, а такое решение может осложнить и для болельщиков, и для команд "Формулы-1".

При этом государственные, правоохранительные и спортивные структуры Вьетнама начали отменять крупные соревнования на территории страны, сообщает Formulaspy.Com. Уже отменен крупный турнир по бадминтону, который числился этапом квалификации на Олимпиаду-2020.

Стоит напомнить, что в этом году этапы чемпионата мира по автогонкам в королевском классе "Ф-1" должны пройти в четырех странах с весьма высоким уровнем распространения коронавируса: во Вьетнаме (5 апреля), в Китае (19 апреля), в Италии (6 сентября) и в Японии (11 октября).