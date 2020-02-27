«Безумству храбрых поем мы песню»: на лед Байкала приземлился самолет

27.02.2020, 1:30, Новости дня

В интернете появилось видео посадки самолёта на лёд Байкала, которое сделал новосибирский путешественник, сообщает "Вести. Иркутск".

Место для посадки было выбрано заранее. В поисках чистого льда была проведена предварительная разведка.

Осознавая все риски такой авантюры, автор ролика не скрывает, что первый раз в жизни похлопал в ладоши при посадке.

Самолёт пролетел маршрутом от Листвянки до полуострова Святой Нос.

Напомним, что на озере Байкал снимались многие сцены фильма "Лёд 2", вышедшего в прокат 14 февраля. Лента режиссера Жоры Крыжовникова стала настоящим подарком, который сделали зрителям ко Дню святого Валентина. По последним данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), кассовые сборы составили более 1,1 миллиарда рублей. Кинотеатры рекомендуют бронировать билеты на "Лёд 2" заранее — в залах аншлаги.