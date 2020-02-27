США принялись угрожать Сербии из-за покупки ЗРПК «Панцирь-С1»

27.02.2020, 1:26, Новости дня

Сербии следует отказаться от приобретения российских вооружений, сообщил Госдеп.

В ведомстве отметили, что не раз «высказывали озабоченность» по этому вопросу, включая приобретение Сербией ЗРПК «Панцирь-С1», передает ТАСС.

США заявили, что призывают своих «союзников и партнеров отказаться от операций с Россией, которые могут привести к введению санкций».

Тем временем президент Сербии Александар Вучич сообщил в эфире «О2», что «после отмены торговых пошлин ожидается ужасное давление на Сербию с требованием де-факто или де-юре признать Косово», чтобы его можно было «включить в ООН».

Вучич в скором времени посетит США, где намерен «бороться за позиции Сербии», но он не ждет, что Вашингтон «или другие международные игроки изменят свои позиции по Косову».

В субботу ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию.