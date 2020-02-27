Мнение: Сколько можно уместить в одну студию, идея за минуту и как убрать подсказку в Хроме

27.02.2020, 1:18, Разное

1. В Японии и в некоторых других странах любят маленькие квартиры. Дизайнеры придумывают способы уместить в одну студию всё необходимое: как правило, они используют несколько уровней ради экономии площади, а также заставляют самые неожиданные предметы мебели служить сундуками. Вопрос на засыпку: какие проблемы вы видите в дизайне студии на видео?

https://9gag.com/gag/am5Kd52

2. У Кирилла Стрельникова (телеграм-канал «Много ума») теперь выходит отличная серия постов под названием «Идея по ходу № N» – о том, как правильно развивать сайты веб-магазинов и прочие интернет-проекты. Приведу в пример несколько идей:

https://web.telegram.org/#/[email protected]

ИДЕЯ НА ХОДУ №1.

В зависимости от вашего продукта, у вас может появиться соблазн создать подробнейшую онлайн-базу знаний (раздел «Помощь», F.A.Q. и т.д.), чтобы люди разбирались во всем по-максимуму сами — то есть чтобы УМЕНЬШИТЬ поток заявок клиентов, которым что-то непонятно. Так вот: постарайтесь сделать так, чтобы УВЕЛИЧИТЬ поток подобных заявок, например, разместив в соответствующих разделах виджет с предложением отправить запрос в поддержку или написать в чат сотруднику. Опыт многих компаний показывает, что люди, получившие качественную и оперативную консультацию на этапе принятия решения о покупке, с вероятностью более чем в 9 раз становятся покупателями по сравнению с теми, кому консультация не оказывалась.

ИДЕЯ НА ХОДУ № 14

Часто очень хочется разместить на сайте или лендинге все изобретения человечества: кнопки, формы, менюшки, виджеты и прочую красоту, исходя из того, что хуже не будет, и авось кто-нибудь на что-нибудь да клюнет. Но в большинстве случаев это только вредит.

Вычлените для себя самое важное действие, которое должен сделать посетитель вашего сайта, и последовательно предлагайте его совершить. Все остальное либо полностью убирайте, либо сводите к минимуму. Пример: владельцы сайта www.scottscheapflights.com, которые хотели и предлагали только одно: подписаться на уведомления по email. Результат: добавка в 30-40% от новых посетителей, которые подписались на уведомления.

ИДЕЯ НА ХОДУ №15

На лендингах и разделах сайтов с ценами всегда располагайте продукт или услугу с самой высокой ценой слева, а все, что дешевле – справа. Это работа т.н. якорного механизма (см. исследования Амоса Тверски и Даниеля Канемана), благодаря которому лучше и ярче всего воспринимается самая первая порция информации. В случае с ценами мозг покупателя будет сравнивать другие цены всегда с первой, самой высокой ценой, и они будут казаться им хорошей покупкой. В ряде случаев простая перестановка порядка цен приводила к росту конверсий до 500%.

3. Блогер рассказывает о своей проблеме. Когда-то давно он случайно набрал в браузере Faceboot (лицо-нога) вместо Facebook (лицо-книга), и теперь браузер каждый раз издевательски выводит слово Faceboot в качестве подсказки, когда блогер пытается ввести адрес «Фейсбука».

https://9gag.com/gag/awoPD4D

В комментариях к записи блогеру дали ценный совет: чтобы убрать ошибочную строку из автоподсказок «Хрома», достаточно нажать shift+del.