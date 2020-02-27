Экономика Германии близка к стагнации из-за вспышки коронавируса

27.02.2020, 1:06, Новости дня

Экономика Германии оказалась близка к стагнации в первом квартале из-за вспышки коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на институт экономических исследований DIW.

По оценкам DIW, ВВП Германии в первом квартале увеличится всего на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

"Однако пока эффект коронавируса неясен и не может быть определен количественно", — отметил директор экономического подразделения DIW Клаус Михельсен.

Данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis) на этой неделе показали, что ВВП Германии в четвертом квартале 2019 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Чистая торговля сократила рост ВВП на 0,6 процентного пункта.

В 2019 году крупнейшая экономика Европы выросла на 0,6%, минимальными темпами со времен долгового кризиса в еврозоне в 2013 году.

Перспективы экономики Германии, в значительной степени зависящей от экспорта, омрачает вспышка коронавируса, которая наносит удар по глобальным цепочкам поставок.

Немецкая промышленность особенно пострадает, если вспышка COVID-19 приведет к нарушению поставок оптовых товаров из Китая, предупредил Михельсен.



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