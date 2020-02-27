Снегопад парализовал дороги в Челябинской области и работу аэропорта в Магнитогорске

27.02.2020, 1:06, Новости дня

Обрушившийся на Челябинскую область снегопад парализовал движение на автомобильных дорогах — в ГИБДД настоятельно рекомендуют приостановить автобусное сообщение в южном направлении.

До улучшения погодных условий практически прекращено движение по междугородним маршрутам в Ашинском, Агаповском, Верхнеуральском, Чесменском, Карталинском, Кизильском, Брединском, и Нагайбакском районах, а также в Усть-Катавском городском округе.

На федеральной трассе "Урал" между городами Аша и Чебаркуль ограничено движение большегрузного транспорта.

Обильный снег парализовал не только движение автотранспорта. Прекращена работа аэропорта в Магнитогорске — техника не успевала расчищать взлетно-посадочные полосу. В свою очередь, воздушная гавань в Челябинске пока работает в штатном режиме.