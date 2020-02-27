Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

27.02.2020, 1:06, Новости дня

В столице Катара Дохе продолжается теннисный турнир с призовым фондом 3 миллиона долларов. Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал соревнований.

Светлане Кузнецовой предстоял матч с американской теннисисткой Амандой Анисимовой. Но соперница отказалась от борьбы, и Кузнецова прошла в следующий круг без борьбы.

Следующая соперница Кузнецовой определится в матче между Юлией Путинцевой (Казахстан) и Белиндой Бейич (Швейцария). Днем раньше Бенчич выбила из розыгрыша Веронику Кудерметову.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Британские журналисты бойкотировали брифинг Джонсона из-за запрета присутствовать некоторым из них

05.02 / Усиление изоляции и блокировки. Правозащитники опубликовали доклад о свободе интернета в России

15.02 / Богданов усомнился в необходимости размещения турецких постов в Идлибе

30.01 / Путин призвал увеличивать расходы на принятые с учетом мнений граждан решения

02.02 / Убийство врача в Киеве. Появилось видео с камер наблюдения

14.02 / Президент ФРГ высказался по отношениям с Россией и США

29.01 / В РВИО отреагировали на слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера во Львове

25.02 / Акции крупных технологических компаний США упали на фоне коронавируса

02.02 / В Китае зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

19.02 / Кабмин намерен в ближайшие недели определиться с конкурсом на главу «Нафтогазу» – Гончарук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика