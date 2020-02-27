В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины – журналист

27.02.2020, 1:06, Новости дня

В итальянском регионе Кампания коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у гражданки Украины. Об этом 26 февраля в Facebook сообщила журналистка Stranieri in Italia Марианна Сороневич.

«В регионе Кампания 25-летняя украинка положительная на коронавирус. Это первый случай заражения среди украинцев. Молодая девушка, которая 15 февраля приехала из Кремоны в Монтано-Антилия, небольшой городок на побережье Чиленто, где живут ее родители. Украинка почувствовала первые симптомы заболевания через пять дней после возвращения», – написала журналистка.

По ее информации, положительный на коронавирус результат дал анализ, проверенный лабораторией в Неаполе. Повторный тест будет проведен в Риме.

«Прошлой ночью она обратилась в больницу Валло-делла-Лукания, где ее немедленно изолировали. Состояние ее здоровья не критическое. Девушку перевели в инфекционную больницу «Котуньо» в Неаполе. Ее семью и людей, с которыми она контактировала, поместили на карантин», – рассказала Сороневич.

У регіоні Кампанія, 25-річна українка позитивна на коронавірус. Це — перший випадок зараження серед українців. Молода…

Posted by Marianna Soronevych on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

Италия – третья страна по массовости вспышки коронавируса после Китая и Южной Кореи. От болезни, вызванной инфекцией, умерло уже 12 итальянцев по состоянию на 26 февраля. Количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Италии достигло 400.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразилось – 78 064, излечилось – 29 745. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, число погибших составило 43 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Эксперт: Платформы обратной связи позволят объективно оценивать работу чиновников

16.01 / США объявили о сокращении Китаем помощи Венесуэле

01.01 / Убийство пятилетнего мальчика в Переяславе. Суд продлил арест трем подозреваемым

12.02 / В мае истекает срок блокирования российских соцсетей. Для кого-то невозможность доступа к ним – персональная жертва войны. Но многим повезло меньше

10.01 / Авиакатастрофа в Иране. Житель Оттавы не сел на самолет из-за проблем с билетом, его жена погибла

27.01 / Премьер Ирака заявил, что государство привержено защите дипмиссий на своей территории

20.01 / НБУ обязал банки предоставлять полную информацию об условиях кредитов

19.01 / Основатель Lotte Group умер на 98-м году жизни

06.02 / Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 28 тыс. человек

14.02 / «Коммерсантъ»: Голосование по Конституции пройдет 22 или 29 апреля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика