Сестры Кардашьян Ким и Кортни подрались в эфире реалити-шоу

27.02.2020, 1:04, Разное

Американские светские львицы, звёзды популярного в США реалити-шоу Ким и Кортни Кардашьян подрались в эфире. Кадры небольшой потасовки между сёстрами показали в тизере очередного — 18-го сезона развлекательной программы о жизни именитого семейства.
В реалити-шоу о сёстрах Кардашьян зрители нередко наблюдают конфликты между представительницами популярного среди американцев «клана». В следующем сезоне также не обойдётся без ссор, причём с применением физической силы. О причине, спровоцировавшей драку между Ким и Кортни Кардашьян, пока ничего не известно, но в тизере можно услышать, как одна из участниц потасовки просит другую «так больше при ней не делать».

Премьера 18-го сезона «Семейства Кардашьян» запланировано должна состояться в конце марта текущего года. В нём по-прежнему будут присутствовать все сёстры, хотя в минувшем году Кортни Кардашьян заявляла, что устала «выставлять жизнь на обозрение», а потому намерена покинуть проект.



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