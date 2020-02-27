Тексты как улика. Ученые проанализировали книги Эдгара По и опровергли версию самоубийств

27.02.2020, 0:59, Новости дня

Анализ языка произведений Эдгара Аллана По показал, что его загадочная смерть вряд ли была самоубийством. Результаты исследования опубликованы в Journal of Affective Disorders.

Ряд источников утверждает, По страдал от регулярных приступов тяжелой депрессии, имел проблемы с наркотиками и алкоголем. В раннем возрасте он потерял своих родителей, тяжело перенес смерть приемной матери, а затем и смерть жены Вирджинии. Его смерть в 1849 году в больнице, куда писатель поступил в состоянии делирия, до сих пор остается загадкой.

Используя компьютерный анализ языка, авторы изучили 309 личных писем, 49 стихотворений и 63 рассказа Эдгара По. Они сосредоточились на критериях, которые указывают на состояние депрессии и/или суицидальности:

·         Частое использование местоимений первого лица единственного числа (я, меня, мой).

·         Меньшее количество местоимений первого лица множественного числа (мы, нас, наши).

·         Преобладание слов с негативной окраской (плохой, грустный, гневный).

·         Небольшое количество позитивно окрашенных слов (счастливый, хороший, потрясающий).

·         Использование слов, связанных с процессом познания (думай, понимай, знай).

Анализ показал, что эти лингвистические признаки депрессии были характерны для творчества По как во времена трагических событий (смерти жены), так и на пиках славы и популярности (1843, 1845 и 1849 годы).

Согласно данным более ранних исследований, о суицидальных настроениях утверждает резкое увеличение количества языковых паттернов депрессии. Однако, как отметили авторы, в последний год жизни Эдгара По эти паттерны не были постоянным элементом его творчества.

«Значительные, последовательные паттерны депрессии не были обнаружены и не дают оснований рассматривать самоубийство как причину смерти. Тем не менее, были найдены лингвистические данные, свидетельствующие о наличии нескольких потенциальных депрессивных эпизодов в течение жизни По. Эти эпизоды были наиболее выражены в годы наибольшего успеха По, а также после смерти жены», – резюмировали исследователи Райан Бойд (Ryan Boyd) и Ханна Дин (Hannah Dean).



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