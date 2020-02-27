Потеря Цемаха имеет негативное последствие для процесса по MH17 – Зеркаль

27.02.2020, 0:42, Новости дня

Передача Украиной России фигуранта дела о катастрофе самолета рейса МН17 над Донбассом Владимира Цемаха негативно отразится на расследовании инцидента.

Такое мнение бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль выразила «Европейской правде» в интервью, которое было опубликовано 25 февраля.

«Я не соглашаюсь с мнением, что Цемах был неполезным свидетелем. Я считаю, что потеря Цемаха имеет негативное последствие для процесса и в целом плохо свидетельствует о нашей готовности к сотрудничеству», – сказала она.

На вопрос, может ли международный суд доказать вину в авиакатастрофе высшего руководства России, Зеркаль ответила: «Это вполне возможно».

«Бук» не может стрелять самостоятельно без того, чтобы ему предоставили приказ. Ракетная установка не может просто поехать «в гости» в Снежное в Донецкую область. Я не думаю, что этот процесс дойдет до самого [президента РФ Владимира] Путина. Но, по моему мнению, военное руководство вполне может появиться в этом процессе, – отметила дипломат.

Цемаха задержали сотрудники украинских спецслужб в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу.

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing в 2014 году в Донецкой области. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа. 3 сентября 2019 года спикер совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был «доступным для следствия».

В начале сентября 40 депутатов Европарламента обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил Цемаха под личное обязательство.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию.

Власти Нидерландов после обмена обратились к России с просьбой выдать Цемаха. Спикер МИД РФ Мария Захарова не стала отвечать на вопрос, возможна ли его выдача.

12 сентября дочь Цемаха рассказала, что ее отец вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области.

2 ноября Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания. В прокуратуре страны отказались комментировать заявление.

18 декабря адвокат Анатолий Кучерена заявил, что Цемах подал жалобу в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов. В январе 2020 года стало известно, что ЕСПЧ обращение отклонил.