Лига чемпионов. «Манчестер Сити» победил «Реал», «Ювентус» уступил «Лиону»

27.02.2020, 0:42, Новости дня

26 февраля прошли первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Лион» – «Ювентус» – 1:0

Голы: Тусар, 31

«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:2

Голы: Иско, 60 – Жезус, 78, Де Брюйне, 83 (пенальти)

Удаление: Рамос, 86 («Реал»)

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко не попал в заявку на поединок.

Ответные поединки «Манчестер Сити» – «Реал» и «Ювентус» – «Лион» пройдут 17 марта.

На прошлой неделе состоялось еще четыре матча Лиги чемпионов. 25 февраля «Бавария» разгромила «Челси», а «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной».