Лига чемпионов. «Манчестер Сити» победил «Реал», «Ювентус» уступил «Лиону»
27.02.2020, 0:42, Новости дня
26 февраля прошли первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Лион» – «Ювентус» – 1:0
Голы: Тусар, 31
«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:2
Голы: Иско, 60 – Жезус, 78, Де Брюйне, 83 (пенальти)
Удаление: Рамос, 86 («Реал»)
Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко не попал в заявку на поединок.
Ответные поединки «Манчестер Сити» – «Реал» и «Ювентус» – «Лион» пройдут 17 марта.
На прошлой неделе состоялось еще четыре матча Лиги чемпионов. 25 февраля «Бавария» разгромила «Челси», а «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной».
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