ДНР выразила готовность к компромиссу при отводе сил в Донбассе

27.02.2020, 0:37, Новости дня

В вопросе отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе ДНР готова к компромиссу, сообщил ее представитель в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Алексей Никоноров.

В среду в столице Белоруссии прошел очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА «Новости».

Никоноров пояснил, что Киев «настаивает на заведомо невыгодных» для ДНР «границах участков», хотя отвод должен быть «паритетным и зеркальным».

Представитель ДНР заявил, что Донецк «готов идти на компромисс, но ухудшения позиций и потери визуального контроля за участком не допустит».