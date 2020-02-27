ДНР выразила готовность к компромиссу при отводе сил в Донбассе
27.02.2020, 0:37, Новости дня
В вопросе отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе ДНР готова к компромиссу, сообщил ее представитель в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Алексей Никоноров.
В среду в столице Белоруссии прошел очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА «Новости».
Никоноров пояснил, что Киев «настаивает на заведомо невыгодных» для ДНР «границах участков», хотя отвод должен быть «паритетным и зеркальным».
Представитель ДНР заявил, что Донецк «готов идти на компромисс, но ухудшения позиций и потери визуального контроля за участком не допустит».
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