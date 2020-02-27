Мнение: Главный путинист республики

27.02.2020, 0:32, Разное

Сурков – Чеснакову. Интервью своему клеврету – жанр, безусловно, смешной. Но самый годный, чтобы сказать главное. Тому, для кого это интервью и предназначено. Если бы ушедший в «самоволку» Сурков не хотел вернуться, если бы он хотел «отвалить» на Запад или Восток, подвести черту под своей кремлевской историей и как-то объясниться с публикой, то говорил бы другое и о другом. 🎥

А так, если отбросить словесную шелуху про медитации и рюмочные (http://actualcomment.ru/surkov-mne-interesno-deystvovat-protiv-realnosti-2002260855.html), все предельно просто.

«По политическим предпочтениям путинист…Я… был рад возможности сказать ему /Путину/ слова огромной благодарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах. Было круто. Большая честь для меня… Я, конечно, создавал эту систему… Это сильная система. Нужная для страны. Мое тщеславие навсегда удовлетворено тем, что я приложил руку и голову к строительству нового русского государства».

Это о прошлом. А теперь об актуальном. Чтобы показать, что он, Сурков, создавший Путину новое русское государство, знает, как и что надо делать дальше. В отличие от тех, людей, которые вокруг президента сейчас и которые «изменили контекст». Из- за чего, ему, Суркову, и пришлось уйти.

Про Украину

«Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов…. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой».

И дальше. «Война дело мутное, муторное. Но нужное». Это и про Украину (недаром длинный пассаж, восхваляющий живых и мертвых «героев» Донбасса, и уверенность, что Донбасс никогда не вернется в Украину), но не только. Это оправдание и объяснение всех прочих войн и конфликтов Путина – от Грузии до Сирии и Ливии.

И в самом деле, а чем еще как не принуждением к братским отношениям привлекать Украину, Беларусь и т.п. Чем как не военным вмешательством застолбить себе место на мировой арене? Тотальным воровством и коррупцией? Обнищанием масс, обветшавшей инфраструктурой, технологическим отставанием, научной и культурной деградацией?

Про Конституцию

«Вроде должны искоренить этот подрывной тезис, что международные договоры для России выше ее собственных законов. Давно пора эту норму убрать. Пока она есть, наша демократия не может считаться вполне суверенной».

«Надеюсь еще, что будет покончено с мнимой независимостью местного самоуправления от госвласти…давно пора встроить муниципалитеты в общую вертикаль госуправления. И прекратить профанацией заниматься ради видимости евроценностей».

И самое главное.

«Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента…то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков. Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты … У нас уже по факту, естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления. Она органична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить».

Не дотянул, конечно, Слава, чуток. Надо было уж сразу сказать о закреплении наследственной монархии с Владимиром Владимировичем как основателем династии Путинидов.

Но и так получилось неплохо. Сначала доклад Чеснакова (https://t.me/SerpomPo/5225) о народе, который заранее страшится ухода Путина. Теперь четкое обоснование обнуления сроков Путина.

И пусть пресс-Песков (https://tass.ru/politika/7839645) говорит, что личное мнение «физического лица, которое не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении … россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов».

Это не для Пескова говорилось. И не для политиков. Робот «Яндекса», например, заценил – именно обнуление сроков вынес из сурковского как бы интервью.

Я создавал эту систему… И я знаю, человека, который может ее сохранить. Этот человек я, великий Владимир Владимирович! Вот и вся медитация…

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