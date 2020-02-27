Президент Ирана обвинил США в нагнетании страха по поводу коронавируса

27.02.2020, 0:30, Новости дня

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в попытках распространить в его стране страхи по поводу смертельной вспышки коронавируса, передает France 24.

Коронавирус унес жизни 19 человек из 139 заболевших в Иране, включая заместителя министра здравоохранения, что делает его самой смертоносной вспышкой за пределами Китая.

На еженедельном заседании кабинета министров, на следующий день после того, как госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в сокрытии информации о вспышке, Рухани заявил, что нельзя позволять Америке привносить "чрезвычайный страх" по поводу коронавируса.

"Американцы сами страдают от коронавируса. Шестнадцать тысяч человек умерли там от гриппа, но они не говорят о смертельных случаях у себя", — сказал Рухани.

Иран пытается сдержать вспышку COVID-19 с прошлой неделе, когда он объявил о первых двух смертельных случаях в Куме, центре исламских исследований и паломников, который привлекает ученых из-за рубежа.

Власти страны закрыли школы, университеты, культурные центры, спортивные мероприятия и развернули команды санитарных работников для дезинфекции автобусов, поездов и общественных мест.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее обвинил Исламскую республику в сокрытии истинных масштабов вспышки.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены информацией, свидетельствующей о том, что иранский режим мог скрыть важные детали о вспышке", — сказал он журналистам в Вашингтоне.

Рухани сказал, что Иран добился успехов в борьбе с вирусом, поскольку "мы наблюдаем меньше посещений (больниц) и прогресс в лечении".

"Если бы в первые дни было госпитализировано 100 человек, семь-восемь человек могли бы умереть, но сегодня это число значительно сократилось", — сказал он.

Президент Ирана также пообещал сделать прозрачной информацию в отношении количества смертей и инфекций, вызванных вирусом.