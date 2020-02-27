Производители электроники сообщили о задержках поставок на несколько недель из-за коронавируса

27.02.2020, 0:30, Новости дня

Производители электроники ожидают, что поставки продукции могут быть задержаны в среднем на пять недель из-за вируса COVID-19, сообщает в новом отраслевом исследовании, проведенном торговой группой IPC.

Заводы в Китае являются центральным звеном поставок электронной промышленности, и производители все больше опасаются, что сбои, связанные с коронавирусом, могут задержать производство на несколько недель.

Вендоры считают, что задержки поставок продукции могут растянуться на недели, согласно данным торговой группы IPC, представляющей контрактных производителей и поставщиков электронных деталей. IPC опросила 150 компаний в сфере производства электроники или комплектующих. В опросе участвовали OEM-производители, бренды, производители компонентов, а также заказчики готовой продукции.

В среднем, производители, опрошенные IPC, ожидают трехнедельных задержек от своих поставщиков, но этот срок может растянуться на более долгий период. Средний прогнозируемый период задержек составил пять недель, и некоторые компании ожидают, что задержки будут длиться дольше девяти недель. В целом, 84% опрошенных компаний обеспокоены влиянием коронавируса COVID-19 на их бизнес.

Для сборки электроники часто требуются сотни различных деталей, компонентов или материалов, а потому одна недостающая деталь приведёт к замедлению работы выпускающего предприятия. Даже если производство осуществляется в регионах, не затронутых коронавирусом, в этих изделиях часто используются детали китайского производства.

Пока компании надеются на складские запасы и всё ещё работающие каналы поставок. Тем не менее, около 65% опрошенных сообщили, что их поставщики уже предупредили о грядущих задержках в поставках. Некоторые контрактные производители заявили, что пытаются найти альтернативных поставщиков за пределами Китая и сталкиваются с кадровыми проблемами.

В понедельник капитализация крупнейших технологических компаний — Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и Alphabet — суммарно уменьшилась более чем на 238 млрд долларов. Снижение произошло в рамках обширного падения на фондовом рынке, которое наблюдалось на фоне распространения коронавируса в других странах, таких как Южная Корея, Иран и Италия.

Последствия эпидемии особенно болезненны для Apple, поскольку в Китае сконцентрированы основные мощности ее производственных партнеров. Apple уже предупредила, что вспышка Covid-19 отрицательно скажется на выручке компании. Аналитики Needham & Company считают, что нормализоваться ситуация со спросом и предложением может лишь к июню 2020 года, что на два месяца позже, чем ожидалось ранее.

По данным Nikkei, из 200 крупнейших поставщиков компании примерно у 75% есть как минимум одна производственная площадка в Китае, а почти у четверти в Поднебесной находится три и больше предприятий.

По словам аналитиков, мировая полупроводниковая отрасль пока не пострадала серьезно, но акции ведущих чипмейкеров тоже устремились вниз, вслед за остальным рынком. Наиболее ощутимая просадка зарегистрирована по ценным бумагам AMD и Nvidia — они подешевели на 11% и 8,9%, сообщает Bloomberg. Индекс Philadelphia Semiconductor Index, отслеживающий динамику акций 30 американских чипмейкеров, снизился на 5,4%.