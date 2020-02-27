Нурмагомедов: Макгрегор выбирает оппонентов попроще, избегая серьезных соперников

27.02.2020, 0:30, Новости дня

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов выпазил мнение о победе Конора Макгрегора над Дональдом Серроне. Боец из РФ считает, что ирландец избегает серьезных соперников.

"Ковбой постоянно проигрывает важные бои. Я уже даже не вспомню, когда он в последний раз побеждал. Кажется, он проиграл шесть из десяти своих поединков. Серроне – не боец высокого уровня. В свое время он заработал себе имя, но его время прошло. Конор выбрал себе отличного соперника, победил того, кто проиграл шесть боев из десяти последних".

"Теперь все говорят, что Конор вернулся, но это не так. Ему нужно сразиться с по-настоящему сильным оппонентом типа Джастина Гэтжи и вообще ему надо вернуться в легкий вес, — приводит слова Хабиба "Спорт-экспресс". – Но он избегает серьезных соперников, не только Гэтжи. Он пользуется положением звезды и выбирает себе оппонентов попроще".

Напомним, что Макгрегор победил Серроне на 40-й секунде боя. После этого у ирландского бойца стало 22 победы при четырех поражениях. Гэтжи имеет 21 победу при двух проигрышах. Оба в своих предыдущих боях победили как раз Серроне.

Самому Нурмагомедову предстоит поединок против американца Тони Фергюсона. Их очный бой состоится 19 апреля 2020 года.