«МанСити» обыграл «Реал» в мадридском матче Лиги чемпионов

27.02.2020, 0:30, Новости дня

Мадридский "Реал" провел первый поединок в 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". Встреча проходила на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершился со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.

В первом тайме футболисты обеих команд оставили зрителей без забитых голов. Лишь по истечении часа игры полузащитник "Мадрида" Иско получил мяч от Винисиуса Жуниора и без особых помех поразил ворота "горожан".

Тем не менее, подопечные Хосепа Гвардиолы смогли перевернуть матч в свою пользу. Сначала на 78 минуте Габриэл Жезус сравнял счет ударом головой в дальний угол ворот Тибо Куртуа. А спустя еще пять минут Даниэль Карвахаль нарушил правила в своей штрафной и дал "Сити" возможность пробить пенальти. К "точке" подошел Кевин Де Брейне, и вывел свою команду вперед.

Встречу футболисты "Реала" завершали в меньшинстве после фола последней надежды в исполнении капитана команды Серхио Рамоса. Испанец получил прямую красную карточку, покинул поле и теперь не сможет помочь своей команде в ответном поединке в Манчестере, который состоится 17 марта.



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