Российские Ту-142 выполнили полет над Норвежским и Баренцевым морями

27.02.2020, 0:26, Новости дня

Противолодочные самолеты Ту-142 провели полет над Норвежским и Баренцевым морями, сообщил российский Северный флот.

Два экипажа отработали «прохождение заданного курса над безориентирной местностью», а также взаимодействие без наземных радиотехнических средств аэронавигации, передает РИА «Новости».

Полет был плановый и выполнялся над нейтральными водами.

Отмечается, что Ту-95 в указанном районе полеты не проводили.

Западные авиационные ресурсы сообщали, что истребители дежурных сил британских ВВС Typhoon в среду поднималась для встречи российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, полет которых, как утверждалось, был зафиксирован у побережья Норвегии, передает «Интерфакс».

Напомним, в Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.



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