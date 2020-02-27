Мнение: Идлибский «договорняк»

27.02.2020, 0:23, Разное

Покуда САА продолжила освобождать большие территории в Южном Идлибе (на 26 февраля САА контролирует уже 50% провинции), хотелось бы остановиться на версии, которая предполагает, что все что сейчас там происходит, это тоже договорняк между Москвой и Анкарой. Разумеется, прямых доказательств этому нет и нельзя отметать вариант, что договорняка нет, угрозы Эрдогана все всерьез и после 5 марта ситуация может начать развиваться в рамках негативных сценариев. Но тем не менее.

Сначала, примечательная цитата журналиста с "Аль-Джазиры".

В северной Сирии нет войны, и в частности, в Идлибе. Есть операции по сдаче территории и капитуляции, только между русскими и турками, а все новости о битвах и войнах — это смехотворная пыль в глаза. То, что произошло в стычках в Найрабе, было направлено на прикрытие сдачи других районов. (с) Фейсал Аль-Касим, ведущий Аль-Джазиры.

Аль-Касим фактически говорит о том, что бои под Найрабом являлись дымовой завесой, покуда САА просто занимала территории, которые уже были согласованы в рамках сделки России и Турции, в рамках которой ослабляется "Ан-Нусра", Турция усиливает свое военное присутствие в Идлибе, Асад завершает освобождение Алеппо, получает под контроль трассу М-5 и еще часть Идлиба.

На это могут указывать следующие косвенные свидетельства:

1. После некоторых демаршей, Турция возобновила совместное патрулирование с российскими военными в Рожаве, которое осуществляется в рутинном порядке.

2. Россия увеличила квоты на поставку турецких помидоров в Россию несмотря на то, что перед этим Россия угрожала заблокировать поставки турецких помидоров.

3. США не предоставили Турции ЗРК "Пэтриот", о которых писали в турецких СМИ ссылаясь на анонимные источники в турецком правительстве. Никакой фактической поддержки со стороны США и НАТО Турция так и не получила.

4. Несмотря на то, что САА не собиралась останавливать наступление и продолжала окружать турецкие обсервационные пункты, Турция фактически дала Асаду картбланш на весь февраль, заявив, что ранее начала марта активных действий предпринимать не будет.

5. Основная цепочка новых обсервационных пунктов была развернута Турцией к северу от трассы М-4. Южное направление фактически не укреплялось. Попыток прикрыть Кафр-Сажну или Кафр-Набл не предпринималось, хотя это более важные пункты, нежели Найраб.

6. Основная масса протурецких боевиков была оттянута к Идлибу и Сармину, в то время как южный фронт был фактически оголен и для Асада возникла ситуация максимального благоприятствования для особождения десятков городов и поселков.

7. Бои под Найрабом превратились в недельную мясорубку, где боевики тупо в лоб атаковали сирийские позиции с большими потерями, но захватив Найраб, фактически ничего на оперативном уровне не выиграли — потеряв людей и что главное — время.

8. Российские и турецкие военные сохраняют все каналы по коммуникации и обмениваются информацией, в том числе и о передвижении турецких колонн. Российские военные помогают снабжать окруженные турецкие обсервационные пункты в тылу у Асада.

9. И Москва и Анкара неоднократно подчеркивали, что не стремятся к силовому конфликту друг с другом, предпочитая добиваться разрешения споров дипломатическим путем.

Почему все это может быть частью закулисной сделки?

Потому что такой сценарий позволяет Турции выглядеть защитницей Идлиба, которая жестко противостоит планам Асада и Путина. Хотя бы визуально. А Асаду и Путину, козырять частью освобожденной провинции. Бои под Найрабом в этой логике позволяют Эрдогану сохранить лицо, перед тем как "в интересах мира и безопасности", заключить новую сделку с Россией с новой линией разграничения, которая официально уже обсуждалась на переговорах в Москве 17-18 февраля. Официально турки ее отвергли. Но это официально. А если предположить, что договоренность уже существует и весь этот договорняк просто завизируют 5 марта, пока Асад освободит еще один кусок Идлиба, а боевики "Ан-Нусры" будут частично утилизированы в боях с САА в Южном Идлибе и в лобовых атаках на фронте под Найрабом.

В пользу такой версии может свидетельствовать весь предыдущий опыт сделок между Россией и Турцией, когда Анкара громко рычала на Асада, но де-факто не мешала Асаду зачищать анклавы и выигрывать битву за Алеппо.

Против этой версии может играть то, что турки уже сами несут потери в живой силе, а дальнейшие уступки России могут поколебать позиции Эрдогана в Идлибе, поэтому он и пытается торговаться.

Полагаю, к 5 марта вопрос о том, существует ли очередной договорняк или нет, окончательно проясниться, так как Эрдоган свои основные угрозы относил к началу марта и ему придется либо дейстовать, либо же выступить в роли миротворца, который "дипломатически" остановил наступление Асада.