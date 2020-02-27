«Мальвинка и берцы»: Лера Кудрявцева показала себя в 23-летнем возрасте

27.02.2020, 0:21, Разное

Известная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с Instagram-фолловерами фотографиями 25-летней давности. Архивные снимки оценили не только поклонники знаменитости, но и ее звездные коллеги.

Многие признали, что в 23 года Курявцева выглядела «дерзкой девчонкой». На фото телезвезда предстала в наряде «оверсайз» черного цвета и в модных берцах. Особое внимание фолловеры уделили прическе героини кадра – «мальвинке» в сочетании с тонкой косичкой. У звезды нашли общие черты с Хейли Болдуин – супругой Джастина Бибера, а некоторым она показалась похожей на Настю Ивлееву. Олеся Судзиловская назвала коллегу «родной девочкой», а Эвелина Бледанс отметила, что «мальвинка» снова в моде.

Одна из подписчиц заявила, что слышала от Андрея Разина, будто именно в этом возрасте Кудрявцева оставила ребенка в детском доме. Знаменитость резко отреагировала на такие слова, назвав их «неслыханным бредом», а также отметила, что ее «ребенок сейчас это прочитает и сам ответит».