Украина собралась перехватывать «выскользнувший» Крым

27.02.2020, 0:12, Новости дня

Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил о плане по установлению контроля над Крымом.

Кулеба утверждает, что у него есть план из 12 шагов, в результате которого Крым должен «выскользнуть из ослабевших рук России». Тогда Украина сможет его перехватить, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Новое время».

«Выскальзывание» и «перехват» предусмотрены последним, 12-м, пунктом плана, а «предыдущие 11» описывают то, как Киев «приходит к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук», сообщил Кулеба.

Кулеба напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности были представлены 12 шагов для мира в Донбассе. Он выразил надежду, что на следующей конференции представят стратегию, касающуюся Крыма.