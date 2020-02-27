Политика — не шоу: Поклонская высказалась о «звездном десанте» в Госдуме

27.02.2020, 0:06, Новости дня

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская прокомментировала желание знаменитостей прорваться в политику. По ее словам, политику не надо превращать в шоу.

На своей странице в Facebook Поклонская заявила: "Шнуров, Валерия… Кто следующий? Ждем партию Насти Ивлеевой?". Политик задалась рядом риторических вопросов о том, увидят ли они предвыборный клип Ольги Бузовой, какие проекты им предложит Филипп Киркоров и Николай Басков, как будет называться фракция рэперов Face, Pharaon и Оксимирона.

Поклонская отметила, что если так будет продолжаться и дальше, то новогодний "Голубой огонек" будут снимать в Госдуме. По ее словам, можно посмеяться разок со «звездным десантом», но потом с этим придется жить.

В заключении Наталья Поклонская обратилась к знаменитостям со словами о том, что их любят, но нужно заниматься своим делом — без политики.

Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в петербургское отделение "Партии роста". Певица Валерия заявил о намерении создать женскую политическую партию "Сильные женщины" и пойти с ней на выборы в Госдуму в 2021 году.



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