Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Норвегии

27.02.2020, 0:06, Новости дня

Норвежский Институт здоровья населения страны сообщил о первом случае заражения коронавирусом в северной Норвегии.

Анализы жителя города Тромсё оказались положительными​​​. При этом заболевший чувствует себя хорошо, никаких жалоб на состояние здоровья нет, передает РИА Новости.

Сообщается, что анализы были взяты сразу, как гражданин Норвегии вернулся из Китая.

В настоящее время этот человек находится на домашнем карантине под наблюдением медиков. Есть предположение, что он не мог быть источником заражения для кого-то еще. Тем не менее, специалисты не исключают выявление новых случаев инфицирования из-за стремительного распространения заболевания по миру.

 



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