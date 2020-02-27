«Зенит» сыграет с «Локомотивом» без Дзюбы

27.02.2020, 0:06, Новости дня

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не сможет рассчитывать на нападающего Артема Дзюбу в предстоящем матче 20-го тура чемпионата РФ против московского "Локомотива". Встреча состоится 29 февраля.

Дзюба не сможет принять участие в центральной встрече тура из-за травмы, о чем утверждает Спорт24.Ru. Повреждение было получено форвардом в заключительном матче зимних сборов клуба против минского "Динамо" (4:0).

Напомним, что перед очным матчем "Зенит" с 45 очками занимает первую строчку РПЛ. "Локо" же с 34 баллами располагается на пятой позиции чемпионата. Дзюба является лучшим бомбардиром турнира, забив 11 голов.



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