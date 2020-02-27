В Элисте эвакуируют жильцов многоэтажного дома после хлопка газа

27.02.2020, 0:06, Новости дня

В МЧС по республике Калмыкия сообщили об эвакуации жильцов одного из подъездов девятиэтажного дома в городе Элиста после хлопка газа.

Один человек получил 50-процентный ожог тела и был оперативно эвакуирован в республиканскую больницу прибывшей бригадой скорой помощи. В настоящее время он находится в реанимации.

Из здания эвакуировано около 120 человек, передает ТАСС.

В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что хлопок произошел на восьмом этаже. Повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир, а также нарушено остекление с 9 по 6 этажи.

На месте работают все аварийно-спасательные и экстренные службы города.



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