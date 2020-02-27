Universal экранизирует эротический роман «Мистер» от автора «50 оттенков серого»

27.02.2020, 0:04, Разное

Киностудии Universal Pictures удалось одержать победу в ожесточенном торге за право экранизации нового романа Эрики Джеймс «Мистер», являющегося бестселлером по итогам прошлого года. Книга была переведена на более 30 языком и показывала лучшие продажи на протяжении более 2 месяцев.

Сама же писательница станет продюсером будущей киноленты. По словам нынешнего председателя компании Universal Filmed Entertainment Group Донны Лэнгли, ранее студии удавалось экранизировать и всю трилогию Джеймс «Пятьдесят оттенков», что принесло более 1 миллиарда долларов кассовых сборов. Впрочем, критики не оценили фильмы, ведь они получили несколько «Золотых малин».

Что касается нового романа английской писательницы, то в центре рассказа — красавец-богач Максим Тревелян, который влюбится в горничную албанской национальности Алессию Демачи. Оказывается, девушку будет преследовать местная мафия, целью которой является продажа ее в рабство. Впрочем, преступники не подозревают, насколько сильна любовь сэра Тревеляна.

Напомним, что книга «Пятьдесят оттенков серого» была в списке бестселлеров NYT более 2,5 лет, а автор романа даже попала в список самых влиятельных людей на планете.