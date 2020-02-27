Bloomberg — военная миссия Европы в Ливии грозит пойти прахом из-за лодки с мигрантами

27.02.2020, 0:04, Новости дня

Попытки Европы навязать Ливии военное эмбарго может пойти насмарку из-за «паранойи» перед мигрантами, пишет Bloomberg. Подобные страхи, как отмечает агентство, позволяют соседним странам фактически шантажировать Брюссель этой проблемой, в то время как в реальности экономика Европы лишь выиграет от впрыскивания «новой крови».



Reuters

Европейский союз согласился отправить военно-морские силы в Средиземное море, чтобы претворить в жизнь оружейное эмбарго, введённое против противоборствующих сил в Ливии. Данная операция соответствует по духу заявлению представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля о том, что «Европе следует обзавестись аппетитом к власти», пишет Bloomberg.

Однако с тех пор Боррель объяснил, что он не исключает отвод кораблей в том случае, если они послужат «зацепом» для мигрантов, пытающихся добраться до европейских берегов через Ливию. И в самом деле, именно из-за подобных опасений корабли отводили и раньше. «Европа, судя по всему, теряет аппетит к власти, как только сталкивается с утлыми лодками, набитыми мигрантами», — отмечает издание.

На Мюнхенской конференции по безопасности Боррель посетовал на то, что европейская система консенсуса часто мешает реальным действиям. У европейской внешней политики нет бóльших кандалов, чем «коллективная паранойя» насчёт миграции, в особенности незаконной. Одержимость миграционными препонами ослабила ЕС в плане возможности оказывать политическое давление на своих южных соседей. Более того, порой дело доходит до того, что эти соседи начинают шантажировать напуганных европейцев.

В 2015 году после роста количества мигрантов, идущих из Турции в Европу через Грецию, ЕС согласился выделить Анкаре €6 млрд, чтобы та приняла 3,6 миллионов беженцев. Хотя реализацию этого договора нельзя назвать образцовой, со своей стороны Турция в целом всё же выполнила условия сделки: миграционный поток уменьшился с 882 тыс. в 2015 году до 82 тыс. в 2019-м.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в полной мере осознавая терзающие Европу страхи, в ходе споров с ЕС неоднократно угрожал «открытием врат». В последний раз подобные угрозы из Анкары раздались, когда европейские чиновники назвали военные операции Турции в Сирии «вторжением».

Однако, по всей видимости, самым тревожным проявлением страха ЕС перед миграцией является финансирование так называемой ливийской «береговой охраны», которая сотрудничает с местным ополчением, чтобы она перехватывала лодки с мигрантами. Список зверств этих ополченцев столь же обширен, сколь и ужасен, варьируясь от помещения мигрантов в зоопарки до пыток и убийств. Кроме того, их также обвиняют в продаже мигрантов в рабство — в том числе и сексуальное.

«Хотя чиновники ЕС и ООН в курсе проблемы, финансирование ополчения продолжается», — подчёркивает Bloomberg.

Бывший глава дипломатической службы ЕС Пьер Вимон считает, что рост популярности крайне правых в Европе вызван политикой союза в Ливии, которая увеличивает количество мигрантов, застрявших в этой стране. Однако в действительности поведение значительной части европейских политических элит сформировалось под влиянием опасений насчёт потери голосов. «Они слишком часто придерживаются популистского подхода к миграционному кризису, не желая давать ему отпор с помощью трезвого анализа фактов», — говорится в статье.

В результате европейцы почтительно относятся даже к тем ближневосточным и североафриканским странам, которые не относятся к числу транзитных маршрутов незаконных мигрантов. Если верить «утёкшему» документу из Европейской службы по внешним делам и Еврокомиссии, то ЕС считает Египет потенциальным миграционным источником. Поэтому египетские чиновники с радостью пользуются опасениями насчёт экономического кризиса, который может спровоцировать волну мигрантов, с тем чтобы оказывать давление на Европу.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что мигранты нужны Европе для решения проблемы с рабочей силой. Стареющее население превращается в тяжкое бремя для рынка труда и пенсионных бюджетов. Однако существенный рост миграции может нивелировать эту проблему.

В свою бытность главой МИД Испании Боррель настаивал именно на таком решении, утверждая, что Европе нужна «свежая кровь». При этом, если верить исследованию от 2016 года, прибытие большого количества беженцев положительно скажется на росте ВВП тех стран, которые дадут им убежище.

«В качестве представителя ЕС по внешней политике Боррель должен убедить членов союза признать то, что он признал, когда был главой МИД Испании. В противном случае внешняя политика ЕС всегда будет заложником неоправданного страха перед мигрантами — а также заложником своих южных соседей, спекулирующих на этих опасениях. При этом его усилия по подталкиванию Европы к действиям выльются в нереалистичную военно-морскую операцию, которая может пойти насмарку просто из-за появления на горизонте набитой мигрантами шлюпки», — подытоживает Bloomberg.