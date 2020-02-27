Independent назвала главного противника Трампа на выборах — коронавирус

27.02.2020, 0:04, Новости дня

Дальнейшее распространение коронавируса может значительно сократить шансы президента Дональда Трампа на переизбрание на пост главы государства — в связи с негативными последствиями для мировой экономики, передаёт The Independent. При этом, по словам специалистов, распространение коронавируса на территории США является лишь вопросом времени.



Reuters

По мере того как президент США продолжает принижать опасность распространения коронавируса, эксперты предупреждают, что эпидемия может привести как минимум к одной ощутимой потере для Дональда Трампа — его должности, пишет The Independent.

К таким выводам пришли эксперты в области политики и здравоохранения после максимального за последние два года падения рынка акций в начале этой недели. Кроме того, примерно 94% компаний из списка Fortune 1000, списка самых крупных компаний США по версии американского журнала Fortune, столкнулись с перебоями в цепочке поставок.

Это, как отмечает доцент политологии в Колледже Элизабеттаун Кайл Копко, может навредить позициям Трампа. Глава Белого дома на протяжении последних нескольких лет использовал укрепление американской экономики как основное доказательство своего превосходства на посту президента.

«Реакция рынка, безусловно, будет значительным показателем результатов выборов», — подчеркнул Копко.

В связи с этим расширение эпидемии коронавируса и вызванные этим экономические трудности могут иметь катастрофические последствия для репутации Трампа всего за девять месяцев до президентских выборов.

«Всегда существуют опасения относительно самого вируса и его экономических последствий. Это, безусловно, может повлиять на экономику, и если это повлияет на экономику, то совершенно точно повлияет на выборы», — заявил в интервью изданию представитель Государственного университета Флориды Алан Рован.

В настоящий момент в США зафиксировано как минимум 53 случая заражения коронавирусом. При этом эксперты ожидают распространения эпидемии в Соединённых Штатах.

«В конечном итоге мы ожидаем увидеть распространение коронавируса в Соединённых Штатах. Речь идёт не о том, произойдёт ли это, а о том, когда это произойдёт и у скольких человек в этой стране будут наблюдаться серьёзные последствия», — отметила во вторник директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье.

Тем не менее американский лидер заявил, что ситуация с новым коронавирусом в стране находится под контролем.

«Я думаю, скоро ситуация начнёт разрешаться. За этим стоят множество талантов, множество умственных способностей», — заявил Трамп во время недавнего визита в Индию.

Однако политика президента по борьбе с распространением эпидемии уже подверглась критике со стороны как членов Республиканской партии, так и представителей Демократической партии. Так, недовольство вызвал тот факт, что на борьбу с коронавирусом администрация запросила всего $2,5 млрд.

«Администрация Трампа абсолютно неспособна ответить на угрозу коронавируса, подвергая риску наше здоровье и экономику», — приводит The Independent слова сенатора и кандидата от Демократической партии на выборы 2020 года Элизабет Уоррен.